Эрдоган сообщил о попытках Запада отстранить Венгрию от председательства в ЕС

Страны Евросоюза (ЕС) планируют отстранить Венгрию от председательства в объединении. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в общении с журналистами.

«Теперь они просчитывают, как отстранить Венгрию от ротационного председательства в ЕС», — цитирует его Habertürk.

Эрдоган напомнил, что встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на саммите НАТО в Вашингтоне, после чего тот общался с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Из-за этого уже на следующий день в ЕС начали критиковать Орбана.

«Они говорили: „Он сказал то, он сказал это, мы не согласны с тем, что сказал Виктор, то, что он сказал, — это не то, что нужно“. Господин Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он поехал в Китай, и его критиковали точно так же», — рассказал Эрдоган.

В свою очередь Анкара внимательно следит за происходящим, отметил турецкий лидер.

Венгрия 1 июля стала председателем Совета ЕС на полгода — до конца 2024-го. Своим девизом в рамках этой должности Будапешт провозгласил: «Сделаем Европу вновь великой». Важным пунктом программы председательства Венгрии стало скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

Венгрия неоднократно выступала за завершение боевых действий, а ее премьер-министр Орбан критиковал НАТО за поставки оружия Украине. По его словам, поставляющее оружие государство становится участником конфликта и законной целью, что несет риски для собственного населения. Поэтому, по словам Орбана, Венгрия принимать участие в этом не намерена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа из 63 депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, где сейчас председательствует Будапешт.