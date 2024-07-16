Злоупотреблял ролью? Венгрию после решений Орбана хотят лишить права голоса в Евросовете

В Брюсселе считают, что венгерский премьер поездкой в Россию исказил свои полномочия.

Группа из 63 депутатов Европарламента (ЕП) призвала лишить Венгрию права голоса в Совете Европейского союза (ЕС), в которой сейчас председательствует Будепашт. Об этом передает издание Politico.

Согласно письму, направленному главам Еврокомиссии (ЕК), Евросовета и Европарламента Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю и Роберте Метсолу, Орбан успел нанести «значительный ущерб, злоупотребляя ролью страны — председателя Совета ЕС». На это необходимо отреагировать, считают европейские депутаты.

«Это требует реальных действий, таких как приостановка права голоса Венгрии в Совете ЕС, поскольку практика показала, что простое общественное порицание не дает результата», — говорится в письме.

Депутаты ЕП осудили сам факт визитов Орбана в Россию и Китай, «во время которых исказил свои полномочия». При этом инициаторы ничего не сказали о поездках на Украину и в США, где венгерский премьер провел встречу с кандидатом в президенты Штатов Дональдом Трампом.

В инициативную группу из 63 евродепутатов вошли представители ведущей партии ЕП — Европейской народной партии, либералов и зеленых.

Венгрия — председатель Совета Евросоюза

Венгрия 1 июля стала председателем Совета Евросоюза на полгода — до конца 2024 года. Своим девизом в рамках этой должности Будапешт избрал — «Сделаем Европу вновь великой». При этом важным пунктом программы председательства Венгрии стало скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

Стоит отметить, что Венгрия неоднократно выступала за завершение украинского конфликта и против его поддержки. Так, недавно премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что Североатлантический альянс собирается координировать свои поставки оружия Украине через военные базы в Польше, Румынии и Словакии.

Он напомнил: поставляющее оружие государство становится законной целью для противника, что несет риски для собственного населения. Поэтому, по словам Орбана, Венгрия принимать участие в этом не намерена.

Мирная миссия Виктора Орбана

После того, как Венгрия вступила в права на председательство в Евросовете, премьер Орбан организовал миссию, которую назвал мирной. В частности, он посетил с визитами Украину, Россию, Китай и США в период со 2 по 11 июля.

Такая мирная миссия Орбана вызвала всплеск негативных эмоций в Европе. В частности, Евросоюзу не понравилось, что обсуждение потенциальных мирных инициатив проводилось без участия Еврокомиссии и вообще без разрешения Брюсселя.

Евросоюз «мстит»

Прежде сообщалось, что члены Евросоюза могут бойкотировать встречи министров, организованные Венгрией в ответ на визит премьера Виктора Орбана в Россию. Первое собрание членов ЕС в Венгрии, которое состоялось 9 июля, посетили лишь семь из 27 стран, не считая хозяев.

В итоге Брюссель наказал Орбана за его позицию, которая отличается от повестки коллективного Запада. В частности, Европейская комиссия объявила, что отменяет осенний протокольный визит в председательствующую в Совете ЕС Венгрию. Фактически, это означает отказ в доверии со стороны ведомства фон дер Ляйен: еврокомиссары не будут участвовать в неформальных заседаниях, созванных по венгерской инициативе.

Кроме того, Европарламент объявил, что, вопреки традиции, Орбан как премьер-министр председательствующей в Евросовете Венгрии не будет приглашен на первую сессию ЕП в Страсбург. Пройдет она с 16 по 19 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Венгрии Виктор Орбан представил Евросоюзу план урегулирования конфликта на Украине после своей мирной миссии.