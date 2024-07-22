Актриса полностью согласилась со словами коллеги по цеху.

Актриса Агата Муцениеце имела романтические отношения со звездой «Слова пацана» Никитой Кологривым, но все уже в прошлом. Об этом она рассказала в эфире шоу на одном из федеральных каналов.

«Это был роман. Но он как был, так и сплыл», — подтвердила роман с Кологривым актриса.

Звезда пояснила, что роман с коллегой по цеху был недолгим, согласившись с его заявлением в апреле этого года. Актер тогда признался, что роман как был, так и «сплыл». Причем подобные отношения — это обычная помощь игре для артистов, которые выступают в кино в роли пары, заключил звезда.

Стоит упомянуть, что брак Никиты Кологривого с Александриной Питиримовой был разрушен в 2023 году. По мнению поклонников, все дело было в романе актера с коллегой по цеху Агатой Муцениеце на съемках фильма «Я — медведь». Психолог уверена, что девушку тянет на «плохих парней» типа Кологривого.

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