«Просит очки с диоптриями»: Игорь Стрелков нашел работу в колонии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 175 0

Экс-министр обороны ДНР Стрелков работает резчиком в колонии

«Просит очки с диоптриями»: Игорь Стрелков нашел работу в колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Его супруга рассказала, что тот никогда не жаловался на проблемы со зрением.

Приговоренный к четырем годам лишения свободы бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков работает резчиком на швейном производстве в колонии. Об этом сообщила его супруга Мирослава Регинская в своем Telegram-канале.

«Игорь уже работает в колонии на швейном производстве, резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями — в этой работе много мелких деталей», — написала Регинская, пообщавшись с адвокатом Стрелкова из Кирова.

Адвокат заключенного также отметил, что Стрелков выглядит хорошо и не жалуется на самочувствие, заключила Регинская.

Игорь Стрелков был задержан 21 июля 2023 года в Москве. Его подозревали в осуществлении призывов к экстремистской деятельности. 25 января текущего года Мосгорсуд вынес бывшему министру обвинительный приговор. Теперь Стрелков должен отбыть свое наказание в виде четырех годов лишения свободы в колонии общего режима.

Сейчас Стрелков содержится в ИК-5 города Кирово-Чепецк Кировской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о желании заключенного Стрелкова принять участие в СВО.

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