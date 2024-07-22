Таинственная Чандипура: кто виноват в возникновении вируса в Индии

Вакцины от болезни не существует. Есть ли какой-то шанс на выживание у зараженных?

Носителем вируса Чандипура могут оказаться обезьяны. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

В Индии 16 человек умерло и 50 заразились в результате вспышки инфекции. Все началось в западном штате Гуджарат. Позже несколько заболевших появились в других частях страны.

Вирус возник в 1965 году. Свое название он получил из-за индийской деревни Чандипура штата Махараштра, в которой его впервые нашли.

Несмотря на то, что с того момента прошло немало лет, ученые до сих пор не нашли вакцину или препараты, которые бы помогли от Чандипуры. Известно, что заразу переносят комары, но первоносителей не установили.

Анатолий Альтштейн считает, что высока вероятность того, что Чандипуру носят в себе обезьяны, так как именно в местах их жительства были вспышки заболевания.

«Понимаете, точных данных, что это обезьяны — нет. Это уже мое предположение, потому что случаи были в Индии, в Западной Африке, а в Европе, в других странах, случаи заболевания не описаны», — рассказал вирусолог.

Специалист сообщил, что единственное, чем может хоть как-то помочь себе человек — это своевременная профилактика. Следует меньше посещать лесные массивы и обрабатывать тело средствами от насекомых. Но это в любом случае мало повлияет на заболеваемость.

Тяжелее всего приходится зараженным детям, их шанс на выживание ничтожно мал, ведь даже среди взрослых таких немного.

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