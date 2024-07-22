Герой РФ Белоглазов возглавил Саратовский военный институт Росгвардии

Командир Центра спецназначения Росгвардии «Витязь», Герой РФ полковник Александр Белоглазов возглавил Саратовский военный институт Росгвардии. Личному составу учебного заведения его представил командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Просяник.

Церемония прошла на плацу института в присутствии почетных гостей — представителей взаимодействующих и силовых структур.

«Уверен, что, возглавив прославленный военный институт, Александр Михайлович внесет в учебный процесс подготовки кадров новые тенденции, основанные на современных реалиях, и поделится своим бесценным боевым опытом с преподавательским составом и курсантами», — заявил Просяник.

На должность начальника Саратовского военного института Росгвардии полковник Белоглазов был назначен указом президента РФ Владимира Путина. Ранее военнослужащий удостоился высокого звания Героя РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Уточняется, что Белоглазов грамотно организовал действия спецназа на опасном направлении, благодаря чему все поставленные перед бойцами задачи были выполнены. Помимо этого, проявил личное мужество и отвагу в боевой обстановке, занимая удобные для ведения огня, но опасные для жизни позиции.

В 2000 году Белоглазов сам окончил Саратовский военный институт Росгвардии, после чего проходил военную службу на различных должностях в подразделениях спецназа, заслужив право ношения крапового берета.

«Я являюсь уроженцем Саратовской области, здесь проходил обучение, в этих стенах. Получал знания, умения, навыки от своих командиров, преподавателей. Это родина, место силы, поэтому, конечно, чувствуется заряд бодрости, хочется работать и принести пользу нашему государству», — сказал Белоглазов.

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ образован в 1932 году. За время работы в нем подготовлено более 40 тысяч офицеров, свыше 180 выпускников стали генералами, 24 удостоились звания Героя Советского Союза, десять — звания Героя России.

Ранее 5-tv.ru показал церемонию выпуска офицеров военного института Росгвардии в Петербурге.