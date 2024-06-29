В Петербурге прошла церемония выпуска офицеров военного института Росгвардии

Теперь бойцы отправятся выполнять задачи в зону специальной военной операции.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
Торжественная церемония выпуска офицеров военного института Росгвардии состоялась в Санкт-Петербурге. Курсантам вручили дипломы, а отличившимся — медали за особые достижения в учебе.
После выпуска офицеры в составе подразделений Росгвардии отправятся выполнять задачи специальной военной операции.
С успешным окончанием института выпускников поздравил и выразил уверенность в том, что офицеры достойно проявят себя Алексей Воробьев — заместитель главнокомандующего войсками Нацгвардии.
«Выпуск — это всегда памятное событие в жизни офицера, а для вас, товарищи лейтенанты, оно по-особенному торжественное и знаковое. Уверен, вы займете достойное место в истории и станете достойным образцом в выполнении служебного долга», — заявил он.
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