В Петербурге прошла церемония выпуска офицеров военного института Росгвардии

Торжественная церемония выпуска офицеров военного института Росгвардии состоялась в Санкт-Петербурге. Курсантам вручили дипломы, а отличившимся — медали за особые достижения в учебе.

После выпуска офицеры в составе подразделений Росгвардии отправятся выполнять задачи специальной военной операции.

С успешным окончанием института выпускников поздравил и выразил уверенность в том, что офицеры достойно проявят себя Алексей Воробьев — заместитель главнокомандующего войсками Нацгвардии.

«Выпуск — это всегда памятное событие в жизни офицера, а для вас, товарищи лейтенанты, оно по-особенному торжественное и знаковое. Уверен, вы займете достойное место в истории и станете достойным образцом в выполнении служебного долга», — заявил он.