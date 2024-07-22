Сергей Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

В настоящее время восстанавливается еще 11 исторических зданий.

Сергей Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия в Москве по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом мэр столицы Сергей Собянин 22 июля написал в своем Telegram-канале.

«24 объекта культурного наследия восстановили инвесторы по программе «1 рубль за квадратный метр в год», — говорится в публикации.

Собянин также отметил, что в настоящее время восстанавливается еще 11 исторических зданий.

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