«Готовы делиться»: Краснов предложил КНДР обмениваться опытом судебных практик

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 39 0

Генпрокурор РФ Краснов предложил обмениваться опытом судебных практик с КНДР

«Готовы делиться»: Краснов предложил КНДР обмениваться опытом судебных практик

Фото: Генеральная прокуратура РФ / ТАСС

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Сторонний подход всегда дает свежий взгляд на ситуацию в стране.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время встречи с председателем Центрального суда КНДР Цой Гын Ёном в Пекине предложил организовать между странами обмен опытом судебных практик. Об этом рассказала пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Мы готовы делиться опытом формирования судебной практики, в том числе при подготовке актов официального толкования, издаваемых пленумом Верховного суда Российской Федерации с участием представителей Генпрокуратуры России», — заявил Краснов.

Генпрокурор РФ особенно отметил интерес к сфере кибербезопасности, а именно — рассмотрению преступлений в области информационных технологий.

Игорь Краснов приехал в Пхеньян 22 июля для обсуждения сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Такой опыт между странами происходит впервые. Ранее представители подобных ведомств не посещали КНДР.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Краснов поддержал синхронизацию с КНДР усилий в борьбе с актуальными вызовами.

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