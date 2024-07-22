«Готовы делиться»: Краснов предложил КНДР обмениваться опытом судебных практик

Сторонний подход всегда дает свежий взгляд на ситуацию в стране.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время встречи с председателем Центрального суда КНДР Цой Гын Ёном в Пекине предложил организовать между странами обмен опытом судебных практик. Об этом рассказала пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Мы готовы делиться опытом формирования судебной практики, в том числе при подготовке актов официального толкования, издаваемых пленумом Верховного суда Российской Федерации с участием представителей Генпрокуратуры России», — заявил Краснов.

Генпрокурор РФ особенно отметил интерес к сфере кибербезопасности, а именно — рассмотрению преступлений в области информационных технологий.

Игорь Краснов приехал в Пхеньян 22 июля для обсуждения сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Такой опыт между странами происходит впервые. Ранее представители подобных ведомств не посещали КНДР.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Краснов поддержал синхронизацию с КНДР усилий в борьбе с актуальными вызовами.