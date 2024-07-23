Слепая и с синдромом Дауна: в США выпустили новую линейку кукол Барби

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Евгения Романова
Евгения Романова 137 0

Mattel выпустила в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями

Слепая и с синдромом Дауна: в США выпустили новую линейку кукол Барби

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Компания заявила, что таким образом олицетворяет «глобальную сплоченность».

Американская компания Mattel запустила в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями. Об этом заявила руководитель отдела по производству кукол Mattel Криста Бергер в беседе с телеканалом Fox News Business.

«Мы с гордостью представляем новую слепую куклу Барби и темнокожую куклу с синдромом Дауна… подтверждая нашу приверженность созданию продуктов, которые олицетворяют глобальную сплоченность и инклюзивность в сфере кукол», — сказала она.

Компания создала новых кукол при содействии Американского фонда слепых и Национального общества людей с синдромом Дауна. Так, «незрячая» игрушка имеет специальную трость. На ее коробке шрифтом Брайля написано «Барби».

В наборе темнокожей куклы Барби с синдромом Дауна имеются розовые очки, которые символизируют людей с этим генетическим заболеванием, имеющих проблемы со зрением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему кукла «Барби» уже 65 лет самая популярная игрушка в мире. Красивая, успешная и всеми любимая игрушка является идеалом многих девочек на всей Земле.

Прообразом Барби является дочь основателя компании Mattel — Барбара Хэндлер. Полное имя куклы — Барбара Миллисент Робертс. Барби — худая, длинноногая блондинка, которая к тому же добра, крайне успешна и трудолюбива. На ее счету уже более 200 профессий — ветеринар, медсестра, ведущая, фигуристка, и это только начало карьерного пути.

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