Комплекс Новый Херсонес с тремя музеями и храмом-парком готов к открытию

Узнать все об истории России со времен принятия христианства до наших дней совсем скоро можно будет в Севастополе. Здесь завершается строительство грандиозного музейного комплекса Новый Херсонес.

Объектов такого масштаба в стране больше нет. Меньше чем за два года строители возвели целый город — на его территории расположены три важных музея. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь расскажет, к чему стоит готовится посетителям.

Около 24 гектаров общей площади, 144 тысячи квадратных метров зданий и сооружений. Три огромных музея — античности, Крыма и Новороссии и Музей христианства. Все это комплекс Новый Херсонес.

Построено меньше чем за два года. В некоторые моменты на площадке работало десять тысяч человек одновременно.

Подумали строители и о жаркой крымской погоде. Вот эти конструкции на центральной аллее созданы специально для того, чтобы была тень. А немалое количество фонтанов по всему комплексу никак не нагружают городскую систему, они питаются от местного источника.

Теневая зона в центре не просто для прогулок. Это единственный в России храм-парк такого масштаба. Богослужения будут проводиться утром, вечером и в ночное время.

«Особые конструкции предназначены как раз для храма-парка, храм в честь Святой Троицы, все эти конструкции будут увиты виноградником, розами. И таким образом будут создавать особую, правильную растительную тень. В этом храме будут проходить службы, он будет и парком, и храмом», — пояснил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Музей христианства тоже станет одним из крупнейших, причем задуман он был еще до революции в 1913 году. Есть даже эскиз, но планы постройки прервала Первая мировая война.

Соседний музей античности будет наполнен экспонатами, в значительно степени найденными на месте строительства.

«Экспонатами будут те 250 тысяч артефактов, которые были собраны поколениями археологов за 200 лет, и 350 тысяч артефактов, которые были обнаружены за последние несколько лет. Это только артефакты музейного хранения, всего же наши археологи нашли более 3,5 миллиона новых артефактов», — отметил митрополит Тихон.

Большая часть — это разнообразные черепки и обломки, по решению специалистов, исторической ценности они не представляют, их использовали для отделки территории комплекса, который теперь станет не только культурной ценностью Севастополя, но и даст работу сотням жителей города.

«Здесь будут созданы рабочие места. По нашим оценкам, около 3 тысяч рабочих мест будет создано», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В самом комплексе работы уже на завершающей стадии, остались, по сути, мелочи. Свои ворота Новый Херсонес откроет 30 июля. Вход будет бесплатным как для жителей Крыма, так и для туристов из России и со всего мира.