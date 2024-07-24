«Есть два полюса»: названа категория людей, которым нельзя садиться за руль

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 99 0

Врач Фомин: водители с биполярным расстройством опасны на дорогах

«Есть два полюса»: названа категория людей, которым нельзя садиться за руль

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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На что стоит обратить внимание?

Биполярное расстройство у водителя может нести огромную угрозу для безопасности на дороге. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«При таком заболевании есть два полюса: это эмоциональный подъем (маниакальные эпизоды), который может проявляться в виде неуместной демонстрации восторга и эйфории, и пониженное настроение (депрессивные эпизоды)», — рассказал специалист.

Человек с таким диагнозом не способен объективно оценить ситуацию на дороге. Раньше это заболевание называлось иначе, более четко характеризировав его суть: маниакально-депрессивный психоз.

У больных биполярным расстройством меняется восприятие себя и своих действий. В одной фазе они излишне медлительны, в другой напротив, чувствуют себя «суперменами». В некоторых случаях наблюдаются даже бред и галлюцинации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские врачи спасли женщину с уникальной опухолью.

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