Разорвало почку пополам: российские врачи спасли женщину с уникальной опухолью

Увиденное шокировало даже бывалых хирургов.

Российские хирурги спасли жизнь женщине с уникальной чудовищной опухолью, которая разрослась до таких размеров, что разорвала пациентке почку. О подвиге врачей из Свердловской области рассказало агентство URA.RU.

Свердловчанка несколько лет находилась под наблюдением врачей из-за аневризмы почечной артерии, в то время, как внутри нее развивалось губительное новообразование.

В один день женщина внезапно почувствовала резкую боль и обратилась за помощью к местным медикам. Увиденное шокировало даже бывалых хирургов.

«Опухоль расколола почку пополам, вызвав массивное кровотечение. Это был сложный случай, так как ангиолипомы, хотя и встречаются в почках довольно часто, но разорванный такой опухолью орган я видел впервые», — признается заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артем Ходыка.

Операция по спасению жизни пациентки длилась три часа, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Женщина уже вернулась домой и продолжает наблюдаться у врачей амбулаторно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США мужчина умер на 45 минут, ожил и рассказал об увиденном.