Разорвало почку пополам: российские врачи спасли женщину с уникальной опухолью

В Свердловской области врачи спасли женщину с разорванной из-за опухоли почкой
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
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Увиденное шокировало даже бывалых хирургов.
Российские хирурги спасли жизнь женщине с уникальной чудовищной опухолью, которая разрослась до таких размеров, что разорвала пациентке почку. О подвиге врачей из Свердловской области рассказало агентство URA.RU.
Свердловчанка несколько лет находилась под наблюдением врачей из-за аневризмы почечной артерии, в то время, как внутри нее развивалось губительное новообразование.
В один день женщина внезапно почувствовала резкую боль и обратилась за помощью к местным медикам. Увиденное шокировало даже бывалых хирургов.
«Опухоль расколола почку пополам, вызвав массивное кровотечение. Это был сложный случай, так как ангиолипомы, хотя и встречаются в почках довольно часто, но разорванный такой опухолью орган я видел впервые», — признается заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артем Ходыка.
Операция по спасению жизни пациентки длилась три часа, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Женщина уже вернулась домой и продолжает наблюдаться у врачей амбулаторно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США мужчина умер на 45 минут, ожил и рассказал об увиденном.
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