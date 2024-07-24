Возможны изменения? Какой курс выбрало новое правительство Эстонии в отношении РФ

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 64 0

EADaily: при новом составе правительства Эстонии отношение к России не изменится

Возможны изменения? Какой курс выбрало новое правительство Эстонии в отношении РФ

Фото: VALDA KALNINA / ТАСС

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Новым кабмином страны вместо Каи Каллас стал Кристен Михал.

Утвержденный во вторник новый состав правительства Эстонии во главе с Кристеном Михалом никак не повлияет на позицию Таллина в отношении России. Об этом указали в издании EADaily.

Шагов в сторону потепления отношений с Москвой ждать точно не стоит, подчеркнули в издании. Таллин продолжит двигаться курсом на обострение конфликтов, в чем Михалу поможет новый министр финансов — Юрген Лиги. Причем последний состоит в той же правящей Партии реформ Эстонии, что и новый глава кабмина.

Ожидается продолжение отъема аффилированной с Россией собственности и закрытия пограничных пунктов пропуска со стороны Эстонии. Причем глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс не приверженец последнего категоричного решения, отметили в издании.

Правящая коалиция Партии реформ, «Эстония 200» и социал-демократическая партия с доминированием реформистов не собираются отказываться от дальнейшей изоляции Эстонской православной церкви (ЭПЦ). Речь о том, чтобы ограничить ее контакты с Москвой, взяв под контроль духовную жизнь эстонского общества.

Подобный подход направлен на нахождение новых болевых точек России при исчерпании иного санкционного давления на Москву.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый премьер-министр Эстонии Кристен Михал ввел направленный на сдерживание России налог.

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