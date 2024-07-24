«Во имя детей»: Екатерина Гордон заступилась за Елену Блиновскую

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 2 405 0

Юрист Гордон попросила суд отпустить Блиновскую под ее ответственность

«Во имя детей»: Екатерина Гордон заступилась за Елену Блиновскую

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Королеву марафонов перевели в СИЗО из-за нарушений предписаний домашнего ареста. Сейчас решается вопрос о продлении срока содержания блогера под стражей.

Юрист Катя Гордон призвала отпустить из-под ареста блогера Елену Блиновскую. Об этом корреспондент 5-tv.ru эксклюзивно рассказывает из зала суда.

Она призвала изменить меру пресечения, взяв на себя ответственность за давнюю знакомую. Гордон считает, что это нужно сделать хотя бы ради четырех детей королевы марафонов, которые остались без мамы и испытывают невероятный стресс.

«В интересах четырех детей Елены, испытывающих страдание, прошу отпустить ее из-под ареста под мое личное поручительство. Я знаю Блиновскую как благотворителя и хорошего родителя. Во имя детей, в год семьи, помня о заявлениях нашего президента, прошу суд избрать в качестве меры пресечения личное поручительство», — сказала она в ходе судебного процесса.

Елену Блиновскую обвинили в прошлом году в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. На данный момент она возместила уже более 230 миллионов. Изначально, для королевы марафонов избрали домашний арест, но она нарушила установленные предписания и в январе 2024 года была переведена в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Блиновская выплатила 230 млн рублей из задолженности по налогам.

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