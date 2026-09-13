SHAMAN утешил юную фанатку, потерявшую iPhone на шоу, и дал ей денег на новый

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поддержал юную поклонницу из Петропавловска-Камчатского, которая осталась без телефона. Исполнитель прилетел туда, чтобы выступить на Дне города, который официально отмечается 17 октября, но традиционно переносится на сентябрь из-за более благоприятной погоды.

И, хотя в городе было достаточно тепло для проведения праздника, пришедшие зрители испытали некоторые неудобства — например, когда толпа хлынула навстречу к Дронову, чтобы получить автограф. В давке и темноте одна девочка и потеряла свой iPhone 15, стоимость которого доходит до 60-70 тысяч рублей. Об этом артисту рассказали ее подруги. Увидев плачущего подростка, SHAMAN решил помочь.

«Послушай, если потеряла телефон, не переживай, я тебе его сейчас куплю. Я тебе денежку дам, хорошо? Договорились? Какой у тебя был, цвет какой? Pro Max? Просто обычный? Сейчас решим вопрос!» — успокоил ее певец.

Дронов продолжил фотографироваться с поклонниками и попросил администратора найти деньги, а потом лично передал пачку той самой девочке и обнял ее. Поступок растрогал юную фанатку и она снова прослезилась, но приняла подарок с благодарностью. И убедилась, что концертов SHAMAN никто не уходит обиженным!

Ранее Ярослав Дронов рассказал, как ограждает дочь от первого брака Варвару от от темной стороны шоу-бизнеса и своей популярности. По его словам, бывшая супруга и дочь — не медийные люди и хотят спокойной жизни. Артист отметил, что его известность отражается на жизни девочки, но он желает ей расти обычным ребенком, однако даже совместные прогулки привлекают внимание поклонников.

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