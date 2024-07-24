Блиновская выплатила 230 млн рублей из задолженности по налогам
Оставшаяся часть, которую нужно отдать инфоцыганке, в три раза больше.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Скандально известный блогер, «королева марафонов» Елена Блиновская выплатила Федеральной налоговой службе более 230 миллионов рублей из задолженности по налогам. Об этом сообщила ее адвокат Наталья Сальникова в беседе с ТАСС.
«Уплачено в общей сумме на сегодняшний день 230 миллионов 286 тысяч 500 рублей», — сказала она.
Общая сумма долга после погашения части составляет более 677 миллионов рублей.
Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.
Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но в январе 2024 года ее отправили в СИЗО из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская погасила небольшую часть долга перед ФНС.
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