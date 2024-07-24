Блиновская выплатила 230 млн рублей из задолженности по налогам

Скандально известный блогер, «королева марафонов» Елена Блиновская выплатила Федеральной налоговой службе более 230 миллионов рублей из задолженности по налогам. Об этом сообщила ее адвокат Наталья Сальникова в беседе с ТАСС.

«Уплачено в общей сумме на сегодняшний день 230 миллионов 286 тысяч 500 рублей», — сказала она.

Общая сумма долга после погашения части составляет более 677 миллионов рублей.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но в январе 2024 года ее отправили в СИЗО из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская погасила небольшую часть долга перед ФНС.