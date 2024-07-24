Блиновская выплатила 230 млн рублей из задолженности по налогам

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Евгения Романова
Евгения Романова 100 0

Оставшаяся часть, которую нужно отдать инфоцыганке, в три раза больше.

Блиновская выплатила 230 млн рублей из задолженности по налогам

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Скандально известный блогер, «королева марафонов» Елена Блиновская выплатила Федеральной налоговой службе более 230 миллионов рублей из задолженности по налогам. Об этом сообщила ее адвокат Наталья Сальникова в беседе с ТАСС.

«Уплачено в общей сумме на сегодняшний день 230 миллионов 286 тысяч 500 рублей», — сказала она.

Общая сумма долга после погашения части составляет более 677 миллионов рублей.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но в январе 2024 года ее отправили в СИЗО из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская погасила небольшую часть долга перед ФНС.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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