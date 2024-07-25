Пять главных правил безопасности при купании: как сохранить себе жизнь

За первую половину лета 2024 года более полутора тысяч россиян погибли из-за неосторожного купания.

Купаться в природных водоемах — весело, но опасно. Только за половину лета 2024 года по всей России в водоемах утонуло больше 200 детей и тысячи взрослых.

Врач-педиатр и пульмонолог Павел Бережанский рассказал изданию aif.ru о главных правилах безопасности на воде, которые могут сохранить жизнь вам, а что куда важнее — вашему ребенку.

1. Купаться только в проверенных местах

Не пускайте ребенка в незнакомые или непредназначенные для купания водоемы. Перепады глубины, течения, травмоопасное дно и неизвестная температура могут привести к травмам, судорогам и шоку, которые могут повлечь за собой смерть.

Всегда обращайте внимание на наличие знаков и табличек «Купание запрещено» и даже в безопасных водоемах всегда оставайтесь рядом с ребенком.

2. Не прыгайте в воду и не играйте в опасные игры

Прыжки в воду, а в особенности с непредназначенных для этого уступов и в непроверенных водоемах зачастую становятся причиной гибели незадачливых купальщиков.

Ушибы об камни, проткнутые ветками части тела, переломы от ударов об воду и прочие страшные увечья вряд ли являются ценой за минутный всплеск адреналина.

Также распространенные среди детей броски в воду, игры в борьбу и прочие физические активности должны проходить на самой маленькой из возможных глубин и всегда под контролем взрослых.

3. Никаких «а слабо?»

Проверка себя и своих друзей на прочность не заканчивается ничем хорошим как для ребенка, так и для вполне взрослых людей. Ни в коем случае нельзя подначивать товарища проверить, сколько он сможет продержаться под водой без дыхания, и не вестись на подобные испытания самому.

4. Пьянству — бой!

Вода и алкоголь — вещи несовместимые. По словам врача, именно под воздействием алкоголя происходит наибольшее количество утоплений и попадания воды в дыхательные пути, особенно среди подростков. Поэтому крайне важно предостеречь вашего ребенка заранее, чтобы избежать возможной трагедии.

5. Держитесь подальше от лодок

Байдарки, катера, гидроциклы и прочий водный транспорт могут стать последним, что вы увидите в своей жизни, если подплыть к ним на небезопасное расстояние. Вас может задеть винтами, ударить корпусом или затянуть под дно, поэтому всегда держитесь подальше даже от стоячих суден.

Все эти простые правила необходимо выучить самому и обязательно растолковать ребенку, так как, согласно известной народной мудрости: «Спасение утопающего — дело рук самого утопающего».

«При объяснении любых правил следует убедиться, что ребенок вас слушает. Следует рассказывать интересно, ведь детям (да и взрослым) не нравится слушать нотации. И беседа не должна занимать дольше 10 минут. Именно это время ребенок будет внимательно вас слушать», — подытожил врач.

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