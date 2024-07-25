Предупреждение на ладони: для кого водоемы несут смертельную опасность

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 74 0

Всех, кто столкнулся с неприятностями в воде, связывает одна общая черта.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Пирагис; 5-tv.ru

Знак на правой ладони может предупредить человека об опасности в водоемах. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал хиромант Иван Громов.

У всех людей, которые столкнулись с неприятными ситуациями в воде, есть определенная метка. Она как раз и является индикатором того, что стоит быть предельно внимательным во время купания или передвижения в морях, озерах и прочих водоемах.

«Если в левой нижней части Вашей правой ладони есть кругообразный знак — это и есть знак, предупреждающий об опасности от воды», — рассказал хиромант.

Он также отметил, что этого не стоит бояться, ведь руки всего лишь сообщают вероятность возникновения проблем. При грамотном подходе к жизни, можно ее сохранить. Людям с таким предостережением лучше всего проявлять особую внимательность, купаясь в водоемах, а также соблюдать известные с детства правила безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как распознать эгоиста по ладони мужчины.

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