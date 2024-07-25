Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Он отметил вклад МВД, Следственного комитета (СК) и ФСБ в борьбу с коррупцией, терроризмом, экстремизмом в России.

Президент обратил внимание на то, что сотрудники следственных органов помогают защищать права и свободы граждан. Он призвал всегда помнить что деятельность их необходима для восстановления справедливости и укрепления законности, что лежит в основе суверенного развития России.

«Подчеркну — у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или на национальных чувствах никогда ничего не выйдет», — прокомментировал Путин.

Президент также отметил, что современные методы расследования, применяемые ответственными службами, позволяют не только раскрывать, но и предотвращать преступления.