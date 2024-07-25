«Я его долго динамила»: Люся Чеботина раскрыла новые отношения

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 91 0

Люся Чеботина вступила в новые отношения с Матиасом Норманном

«Я его долго динамила»: Люся Чеботина раскрыла новые отношения

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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С кем артистка закрутила роман?

Певица Люся Чеботина рассказала о переменах в личной жизни после слухов о романе с футболистом Матиасом Норманном. Интриговать публику новыми отношениями она стала еще в конце мая, но тогда в социальной сети лишь опубликовала снимок позади некого мужчины.

На красной дорожке фестиваля Dream Fest в Баку знаменитость призналась — она действительно состоит в отношениях. Но взаимностью новому спутнику ответила не сразу.

«Я его долго динамила! А вообще мы давно знакомы», — заявила она.

А незадолго до этого в социальной сети Норманн оставил нежный комментарий под публикацией Чеботиной. Он написал «моя девочка». Ответ вскрыл их отношения.

«Твоя», — написала артистка.

К слову, до связи с Чеботиной спортсмен встречался с фитнес-моделью Виолеттой Грачевой. После расставания с ней Норманн закрутил роман с израильской моделью Иден Файнс. Теперь же в его сети попала Чеботина, которая до отношений с ним была с коллегой Юркиссом.

О расставании с ним стало известно в начале мая. Тогда певец дал интервью, в котором сначала неоднозначно ответил на вопрос о разрыве, а чуть позже и вовсе признался.

Он рассказал, что девушка многому его научила и между ними было много ярких моментов. ЮрКисс также отметил, что основой их отношений было взаимопонимание.

Никаких серьезных причин для разрыва не было. Просто спустя какое-то время они начали остывать друг к другу и перестали ладить.

Он также рассказал, что на данный момент не понимает, входит ли Люся до сих пор в их лейбл, так как она работает и с другими людьми, сотрудничество с которыми не было оговорено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как родители возлюбленной Григория Лепса отреагировали на ухаживания артиста за их дочкой.

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