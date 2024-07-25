«Была как Небожитель»: ровно 40 лет назад впервые женщина вышла в открытый космос

Сегодня ровно 40 лет с момента первого в мире выхода женщины в открытый космос. Светлана Савицкая не только находилась за бортом станции «Салют-7» больше трех часов, но еще и провела там сварочные работы новым советским аппаратом.

А заодно доказала Союзу, да и всему миру, что женщина — далеко не слабый пол. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова пообщалась с настоящей легендой отечественной космонавтики.

Силу ее характера ощущаешь уже с первых секунд. Светлана Савицкая — летчик-испытатель и космонавт, которая во многом стала первой. Сначала в 1982-м — первой в мире женщиной, которая провела в космосе неделю.

«20 лет не хотели набирать женщин. Говорили: одна была и хватит. И все. И поэтому стену эту пришлось пробивать», — признается Савицкая.

Помог тогда генеральный конструктор Валентин Глушко, который набирал в отряд. Его портрет на интервью символично оказался за спиной Савицкой. Важную роль сыграла и космическая гонка. Когда стало известно, что американцы готовят свою астронавта к первому женскому выходу в открытый космос, Савицкую спросили: успеем? За рекордные девять месяцев подготовились не просто к выходу, но и к серии исторических экспериментов.

Савицкая стала первой в мире, кто в открытом космосе провел сварочные работы, причем новым советским аппаратом, созданным специально для этого.

«Здесь, если что-то варишь, кусочки металла падают вниз, на пол. А там они летают. Через несколько лет американцы приезжали, чтобы им закупить этот инструмент себе на шаттлы», — рассказывает Савицкая.

В открытом космосе они в паре с Владимиром Джанибековым провели три часа 35 минут. Сами считали не минуты, а витки вокруг земли.

«Один световой виток — на свету поработали. Потом в темноте стояли. Сам оборот — где-то полтора часа, получается. Вот оттуда и время набежало», — объясняет космонавт.

Попасть в космонавты ей помогли и уникальные навыки. Савицкая еще школьницей поставила свой первый мировой рекорд — прыгнула с парашютом из стратосферы. Потом были еще два в прыжках и 18 летных рекордов. В отряд космонавтов она шла чемпионкой мира по высшему пилотажу.

«Я был тогда начинающий такой стажер. Видел, как она готовится, тренируется в гидробассейне. Это была для нас женщина, которая „оттуда“. Небожитель», — говорит летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.

После двух полетов Савицкая готовилась стать руководителем первого полностью женского экипажа, однако он так и не полетел. Но она все же вернула женщин в космос, подтвердила их космическую профпригодность. Сложно даже представить, чего ей это стоило. Ведь даже сейчас во всем отряде Роскосмоса, только одна женщина.

Анна Кикина тоже стала первой — участницей программы перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА. В прошлом году она вернулась с МКС, куда ее доставлял американский Crew Dragon. Выход в открытый космос у нее не планировался, но его всегда тренируют. В модификациях все тех же «Орланов», что и 40 лет назад надевала Савицкая. Или, как здесь говорят, заходила в него — «Орлан» сам как корабль.

Сейчас в открытый космос выходят чаще, но все же это выпадает далеко не всем.

«Это физически очень сложно. Потому что скафандр — он жесткий, работаешь там под давлением 400 миллиметров. Что греха таить, это порой и страшно бывает, особенно, когда люк открываешь», — отмечает летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

40 лет назад Светлана Савицкая своим историческим выходом обеспечила стране еще одну победу в космосе. Она — единственная женщина — дважды Герой Советского союза.