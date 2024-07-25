В Индии родился младенец с двумя лицами и парным набором конечностей

Ребенок с двумя лицами и парным набором конечностей родился в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Малыш появился на свет в деревенской больнице. Уточняется, что его мать не вставала на учет по беременности и не делала ультразвуковое исследование, а к врачам обратилась только тогда, когда начались схватки. При этом сами роды проходили без осложнений.

«Персонал больницы и жители деревни были потрясены, обнаружив, что ребенок родился сросшимся с другим телом, которое не было полностью развито. В результате ребенок появился на свет с двумя парами лиц, ног и рук», — говорится в материале.

После рождения ребенок прожил пять часов. Подобного рода патология — это крайне редкое явление. Точного названия она не имеет.

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