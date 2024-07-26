Названы города для бюджетного отпуска в бархатный сезон

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 55 0

Туапсе назвали самым бюджетным городом России для отпуска в бархатный сезон

Названы города для бюджетного отпуска в бархатный сезон

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Где можно отдохнуть с наименьшим ударом по кошельку?

Наиболее выгодные предложения для отпуска в так называемый бархатный сезон можно найти в городах Краснодарского края. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказали аналитики сервиса бронирования.

По словам специалистов, стоимость проживания в Туапсе составит чуть более четырех тысяч рублей. Это наименьшая стоимость для отдыха в России в бархатный сезон. Следующим бюджетным городом для отпуска аналитики назвали Краснодар. Там ночь проживания, в среднем, составит почти четыре с половиной тысячи рублей.

На третьем месте среди бюджетных городов для отдыха специалисты назвали Лазаревское. Там стоимость проживания — порядка 4,6 тысячи рублей в сутки. В Витязево ночь отдыха составит 4 , 9 тысячи рублей.

В пятой и шестой строчках рейтинга расположились Ростов-на-Дону и Пятигорск, где ночлег в среднем обойдется в пять тысяч рублей. Следом идет Нижний Новгород с ценой 5, 2 тысячи рублей за ночь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где россияне планируют провести зимние каникулы.

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