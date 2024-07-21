Новый год не за горами: где россияне планируют провести зимние каникулы

Некоторые граждане хотят остаться дома, но большинство людей все же выбрали одно туристическое направление.

Россияне планируют провести новогодние каникулы в Азии. Некоторые граждане хотят остаться дома — посетить Сочи, Калининград или Минеральные воды. Об этом пишет газета «Известия», приводя анализ бронирования отелей и покупки билетов на самолет.

Встретить Новый год большинство мечтают в Таиланде — 25,6% собираются посетить страну. Большинство авиабронирований приходится на Пхукет. Второе место занимает Бангкок — примерно 17% сделали свой выбор в пользу столицы далекого государства. Около 9% поедут в Хошимин. Популярностью также пользуется Манила, Денпасар, Сингапур и Дубай.

В России же туристы хотят отдохнуть в Москве — доля «популярности» составила 16%. В список самых известных городов вошли Сочи (14,8%), Калининград (13,6%), Минеральные Воды (9,5%) и Санкт-Петербург (8,9%). Интерес также вызывает Эсто-Садок и Пятигорск.

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