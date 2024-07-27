Череда измен, зависимость и выстрел: почему брак Гурченко и Фадеева распался

Свекровь знаменитой артистки, Ангелина Степанова, была очень к ней расположена. Однако и это не спасло брак молодых людей.

Народная артистка СССР, советская и российская актриса Людмила Гурченко назвала в одном из интервью свой брак с актером Александром Фадеевым, который для нее стал третьим по счету, «досадной ошибкой» и «прочерком» в своей жизни.

Некоторые поговаривали, что для нее отношения с представителем знаменитой династии были шансом укрепиться в мире кинематографа, а кто-то называл пару одной из самых красивых в СССР и верил в искренность чувств между молодыми людьми.

Однако прошло совсем немного времени, и история любви двух знаменитых артистов закончилась так же громко, как и началась.

Красивое начало

Людмила Гурченко встретила Александра Фадеева, когда ей было 27 лет. Встреча произошла в 1962 году в ресторане ВТО, любимом месте богемы. Фадеев был заметным мужчиной, как вспоминали современники, — красивый, остроумный, щедрый.

Александр был приемным сыном известного писателя и генерального секретаря Союза писателей СССР Александра Фадеева.

За шесть лет до этого писатель трагически ушел из жизни, и молодой человек жил с матерью, выдающейся актрисой МХАТа, лауреатом Сталинской премии Ангелиной Степановой.

Александр, несомненно, обладал талантом, но его актерский дар был омрачен недисциплинированностью. Он часто пропускал репетиции, а порой и на спектакль приходил, не вполне трезвым после бурных ночных развлечений.

«Пока другие дети знаменитостей доказывали, он — заказывал. И не одной выпивкой и закуской ограничивался его заказ — он заказывал как бы музыку жизни, взвихренной вокруг занимаемого им ресторанного столика.

Для официанток он безоговорочно был клиентом номер один. Ни один человек в мире искусства не умел с такой широтой тратить деньги в ресторане, как Шура. Это вполне искупало его абсолютную неспособность их зарабатывать», — рассказывал его знакомый Александр Нилин.

Спустя два месяца после знакомства, Александр Фадеев и Людмила Гурченко решили связать себя узами брака.

Для Александра этот брак был первым, а Людмила уже дважды была замужем: за начинающим режиссером Василием Ордынским и актером Борисом Андроникашвили, от которого у нее родилась дочь Маша.

Свадьба прошла торжественно. После бракосочетания Людмила с дочерью переехали из своей тесной комнатушки в коммунальной квартире в просторную семикомнатную квартиру в самом центре города. В новой квартире у молодоженов была отдельная спальня, а у Маши — уютная детская.

«Помню длинный коридор. Где-то в самом конце — комната Ангелины Иосифовны. Домработница выдавала войлочные тапочки, и мы с Люсей, как мышата, крались в их с Сашей комнату, чтобы не помешать отдыхать Степановой.

Там помещались кровать и сундук. Мы стелили клеенчатую скатерку на этот сундук, домработница приносила на подносе еду. Никогда не забуду клюквенный сок в хрустальных бокалах!» — вспоминала дружившая с Гурченко актриса Инна Выходцева.

Была ли любовь?

Она утверждала, что Людмила Марковна искренней любви к Фадееву не испытывала.

«Я его не люблю, но что-то в нем есть!» — цитировала якобы актрису Инна Выходцева.

Приятельница народной артистки полагала, что так Гурченко хотела пройти во МХАТ — ей бы, мол, помогла знаменитая свекровь, имеющая слово в мире кино.

При этом поговаривали, что самой Степановой характер Гурченко очень даже нравился. Актриса надеялась — с Людмилой ее сын возьмется за ум и посвятит себя семье.

Ангелина Иосифовна, понимая, что молодость требует самостоятельности, поддержала их стремление к отдельной жизни, помогая им приобрести квартиру в районе Маяковской.

Однако Александр не оправдал ожиданий. Он так и не обрел стабильности: работа не складывалась, он часто отсутствовал дома, тратил деньги неразумно, пропадал в ресторанах на целые сутки и устраивал Людмиле неистовые сцены ревности.

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Тем временем Гурченко, стремясь к творческой реализации, активно строила карьеру. За три года брака она успела сняться в таких популярных картинах, как «Карнавальная ночь», «Девушка с гитарой», «Гулящая», «Женитьба Бальзаминова».

К трагическому инциденту с выстрелом она уже была известной актрисой.

Страшный вечер с выстрелом

Людмила Гурченко, когда-то очарованная широкими жестами Александра Фадеева, теперь находила их отвратительными.

Актриса стала кормильцем не только своего супруга, но и его приятелей, которые регулярно пили в их доме. Помимо алкоголя, Фадеев был страстным поклонником женского пола.

Он буквально преследовал каждую юбку, но при этом сам ревновал Гурченко до такой степени, что при малейших подозрениях устраивал в квартире погром, круша все, что попадалось под руку.

Актриса Инна Выходцева в одном из своих интервью вспоминала, что Фадеев запросто мог швырнуть в Людмилу стулом.

Однажды он даже выстрелил в нее из охотничьего ружья. Гурченко лично показывала Выходцевой след от той пули — дыру в стене, оставшуюся после инцидента.

«Так-то Фадеев не был тираном. Пустые тарелки схватит и со словами „девки, посидите“ шмыгает на кухню потихоньку, все вымоет сам и нас с Люсей развлекает. Красивая пара была, но не сложилось у них», — утверждала Выходцева.

В середине 60-х годов у Александра Фадеева начала складываться кинокарьера, в значительной степени благодаря стараниям его матери.

Дебют молодого актера состоялся в эпической исторической драме Сергея Бондарчука «Война и мир», где он сыграл безымянного виконта.

Вскоре после этого Фадеев получил одну из главных ролей в спортивной драме «Вертикаль». Во время съемок он соперничал за внимание актрисы Ларисы Лужиной с Владимиром Высоцким и, в итоге, завоевал расположение своей партнерши по фильму.

Их отношения развивались настолько стремительно, что дело шло к свадьбе. Однако, узнав о неоднозначном образе жизни Фадеева, Лариса передумала.

Тем не менее, Фадеев не остался в одиночестве: он женился на артистке Большого театра Натэлле Канделаки.

«Звонил мне и угрожал: „Не приедешь — застрелюсь!“. Я мчалась на такси… Однажды прихожу, а он, вдрызг пьяный, лежит на кровати с ружьем. Прицелился в меня! Все внутри похолодело… Пролепетала: „Сашенька, успокойся. Что случилось?“ Он выстрелил в хрустальную люстру, и весь пол в осколках», — вспоминала Лужина.

Лариса узнала, что Гурченко пережила то же самое. Между тем, Людмила, узнав о романе Александра с Лужиной, решила развестись с ним.

При этом свекровь решила не оставлять невестку без помощи и оставить ей с маленькой Машей квартиру. Мол, Александру купит другую. Гурченко не стала отказываться от предложения.

«Прощай! Пусть теперь дурочка Лужина тебя облизывает и одевает!» — написала Гурченко Фадееву в записке.

Жизнь после

Александр, всегда отличавшийся сложным характером, впал в звездную болезнь. Он позволял себе спорить с режиссерами, диктуя им свои условия.

Красивый, но вспыльчивый молодой человек отталкивал коллег, несмотря на уговоры его матери. Брак с Канделаки вскоре распался, но Фадеев вновь женился — на Надежде Сталиной, внучке Иосифа Виссарионовича.

В 1974 году Надежда Васильевна родила ему дочь, которая стала единственной наследницей непредсказуемого актера.

После эпизодических ролей в кино и выступлений на сцене МХАТа, где ему доверяли лишь второстепенные роли, видимо, из уважения к его матери, его жизнь была омрачена внутренней борьбой.

В декабре 1993 года, измотанный многолетним алкоголизмом, Александр Фадеев ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Тяжелую ношу организации похорон взяла на себя его мать, Ангелина Степанова, которой тогда было уже 88 лет.

Людмила Гурченко после брака с Фадеевым не отчаялась и продолжала искать свое женское счастье.

После отношений с эксцентричным актером артистка была в браке со знаменитым Иосифом Кобзоном, пианистом Константином Купервейсом и продюсером Сергеем Сениным, который и стал ее последним избранником.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был последний день жизни Гурченко.