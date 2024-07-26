Не смогла родить от восьми мужей и не захотела жить: судьба Людмилы Давыдовой

В жизни актрисы было немало испытаний, которые она преодолевала. Однако в один момент все пошло под откос.

Имя актрисы Людмилы Давыдовой вряд ли известно широкой публике. Несмотря на яркую и привлекательную внешность и талант, режиссеры ее звали в кино лишь на роли второго плана.

К примеру, Наталья Меньшикова из «Тени исчезают в полдень» и Верка-модистка из «Место встречи изменить нельзя» — это Давыдова.

Восемь раз Людмила была замужем, но ни с одним из мужчин познать женское и материнское счастье так и не смогла.

После 50 лет она совсем перестала сниматься в кино, а спустя семь лет решила добровольно уйти из жизни. Проститься с актрисой пришел лишь один из восьми мужей. О трагической судьбе Давыдовой в материале 5-tv.ru.

Баловали дочку и исполняли каждую прихоть

Давыдовой чаще всего доставались роли второго плана. Кадр из сериала «Майор „Вихрь“», 1967 г.

Людмила Давыдова родилась 29 марта 1939 года в семье военнослужащего, а именно офицера КГБ. Ее мама вела быт, была домохозяйкой. Будущая актриса была единственным ребенком в семье, но старалась быть прилежной и послушной и всегда переживала, если не оправдает ожидания родителей.

Первые шесть лет жизни Давыдовой прошли в Туле, а после окончания Великой Отечественной войны вместе с родителями она переехала в столицу. В Москве она пошла в школу.

Там-то она и стала увлекаться театром, записалась в драмкружок, поэтому после школы в выборе профессии она не сомневалась.

Помимо актерской стези Давыдова увлекалась спортом. Родители во всем поддерживали единственную дочку, можно сказать, баловали и выполняли любую прихоть — лишь бы девочке было хорошо.

В будущем такая слепая родительская любовь сыграла с актрисой злую шутку, но об этом позже.

Начало пути

После окончания школы Давыдова подала документы во ВГИК на актерский факультет. И поступила. На тот момент ей было 18 лет.

Благодаря таланту учиться ей было легко. Давыдова представляла тогда как она через некоторое время будет востребована у режиссеров, а ее жизнь будет беззаботной.

Так поначалу и складывалось. Еще во время учебы в театральном она начала сниматься в кино. Случилось это за два года до выпуска курса — в 1960 году. Тогда она сыграла Веру в фильме «Первое свидание». Поэтому к окончанию вуза она не боялась остаться без работы.

Достаточно быстро устроилась в театр пантомимы «Эктемим», а спустя два года поступила в труппу Театра киноактера, которому посвятила всю свою жизнь. Точнее, пока у нее не началось помутнение рассудка.

Брак по расчету?

С Ладыниным актриса познакомилась на съемках фильма «Первое свидание». Кадр из к/ф «Первое свидание», реж. Искра Бабич, 1960 г.

Именно на съемках своей первой картины Давыдова познакомилась со своим будущим супругом — Андреем Ладыниным — сыном режиссера Ивана Пырьева и актрисы Марины Ладыниной. Между молодыми возникла страсть, искра, которая быстро переросла в брак.

Родители Ладынина были не в восторге от выбора сына, но сделать ничего не могли. Окружающие судачили, мол, вышла замуж по расчету. Хотя на момент свадьбы свекор Давыдовой уже не возглавлял «Мосфильм». Но немалый вес в актерской среде все же имел.

Сама же актриса никакой корысти не преследовала. Она влюбилась в Ладынина, мечтала о крепкой семье с ним, хотела родить ему наследника. Пара не расставалась, вечно держалась за руки. Но одно огорчало Давыдову — беременности так и не получалось.

Ладынина же вопрос детей не волновал. Он не стремился работать, искал себя в жизни, раздумывал, кем ему больше хочется стать — актером, режиссером или сценаристом.

Позже он попробовал себя во всех сферах деятельности, и такой расклад Давыдову не устраивал. Проблемы стали нарастать, как снежный ком, и однажды семья просто рухнула.

Еще семь несчастливых браков…

Для Ускова брак с Давыдовой был очень тяжелым. Николай Малышев / ТАСС

После неудачного брака Давыдова достаточно быстро встретила второго супруга. Им стал кинорежиссер Валерий Усков. Как он позже рассказывал, их более тесное знакомство произошло прямо в доме у Ладынина.

Усков тогда приехал к отцу Ладынина по некоторым организационным вопросам. Решив их, уже в коридоре он увидел собирающуюся Давыдову.

Усков вопросительно посмотрел на Пырьева — свекор одобрительно кивнул головой, а в душе подумал — наконец, избавился от нее.

Оформив развод с Ладыниным, актриса выскочила замуж за Ускова. Их брак продлился три года. Это время, по воспоминаниям кинорежиссера, было одним из самых тяжелых в его жизни.

«Люся не умела быть нежной, не знала ласковых слов, никогда не улыбалась», — рассказывал Усков.

Такое депрессивное состояние у нее возникало из-за невостребованности в кино. Звали ее мало, да и то предлагали эпизодические роли. Кроме того, актриса грезила мечтой стать мамой. Но и в этом браке забеременеть не получалось.

Ускову не нравилось отношение жены к его маме. Оно, по его воспоминаниям, было пренебрежительным и презрительным. Также она относилась и к своим родным.

Попалась на измене

Чуть позже Усков заявлял, что в то время Давыдова уже была больна. Именно поэтому она постоянно впадала в депрессию и вела себя достаточно агрессивно.

Однако, несмотря на мрачную семейную жизнь, благодаря Ускову актриса получила роль в драме «Тени исчезают в полдень». Работа для нее стала одной из самых известных.

Точку в их тяжелых взаимоотношениях поставил внезапный приезд Ускова из командировки. Дома он застал жену с Георгием Давыдовым. Выяснилось, что их роман длился уже несколько месяцев.

Законный муж терпеть такого не стал и развелся с Давыдовой. А она, только освободившись от брачных оков, вновь выскочила замуж. За Давыдова.

В этом браке она так же рьяно желала забеременеть. Но все попытки были тщетны, поэтому и третий брак продлился недолго.

После Давыдова в жизни актрисы был преподаватель Института иностранных языков Владимир Котелкин. Но и с ним семейная жизнь не задалась. В более поздних фильмах актриса значилась в титрах то как Полякова, то как Макеева. В ее фамилиях и мужьях все уже просто запутались.

Всего же Давыдова была замужем аж восемь раз. Но ни один из мужчин не смог сделать ее счастливой.

Шизофрения

К началу 1990-х годов актрисе стало понятно, ни в кино, ни в личной жизни, ни в материнстве белой полосы ей ожидать больше не стоит.

Мысли о несбывшихся мечтах вгоняли Давыдову в депрессию. Она мучилась от сильных головных болей. И говорила, что единственным мужчиной, не предавшим ее, был папа.

В последние годы она жила вдвоем с престарелой матерью. Для чего дальше жить она не понимала, но делала это. Правда, не на долго ее хватило.

Самочувствие все ухудшалось, врачи диагностировали у нее шизофрению. Несколько раз в год она даже лежала в психиатрической клинике. Там ей назначали курс таблеток, но лучше не становилось.

Не видела смысла жить

В последние годы жизни актриса совсем «забила» на себя. Она перестала следить за собой, коллеги о ней забыли. С каждым днем ей все больше казалось — так продолжаться не может. Она пыталась дважды свести счеты с жизнью. На третий раз ей это удалось.

Это случилось незадолго до наступления 1997 года. До этого она полгода пролежала в психиатрической клинике. Проститься с Давыдовой из всех восьми мужей на Домодедовское кладбище в Подмосковье пришел лишь Усков.

«Греха на Людмиле нет — ее погубила болезнь, помутившая рассудок. До меня был один муж и после меня — пять, а на похороны пришел я один. Постоял возле гроба, поклонился, выразил соболезнование Марии Петровне, отдал кому-то из дальних родственников, взявших на себя печальные хлопоты, деньги и ушел», — говорил Усков.

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