В России банки будут возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками

Банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги по новой схеме. В силу вступил закон, по которому переводы на сомнительные счета будут приостанавливать и сообщать потенциальной жертве о возможных рисках. Два дня будет на то, чтобы передумать.

Если же кредитно-финансовые организации вовремя не приостановили операцию, то они будут обязаны вернуть украденные деньги клиенту в течение 30 дней.

Здесь важно отметить, что, если клиент продолжает настаивать на перечислении средств, несмотря на предупреждения, банк обязан провести транзакцию и отвечать за это уже не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что для россиян с низкими доходами разработали новые меры социальной поддержки. Граждане смогут открыть вклад или счет в пределах 50 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.