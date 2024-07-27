В Татарстане все автошколы проверят на предмет незаконного сотрудничества

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 8 0

Налоговая проверит школы Татарстана на незаконное сотрудничество с самозанятыми

В Татарстане все автошколы проверят на предмет незаконного сотрудничества

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Такие меры ввели после одного инцидента.

Автошколы Татарстана проверят на наличие сотрудников, имеющих статус самозанятых. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на заявление главы управления УФНС по республике Марата Сафиуллина.

Поводом стал прецедент: одна из подобных организаций наняла в качестве инструктора по вождению самозанятого гражданина. Позднее автошкола предъявила уточненные расчеты по НДФЛ и страховым взносам по 36 сотрудникам на сумму более трех миллионов рублей.

Как отметил Сафиуллин, сейчас проводятся проверочные мероприятия в отношении всех автошкол республики.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России расширится список обязательных требований при выдаче лицензий автошколам. Теперь, чтобы получить или продлить лицензию учреждению необходимо иметь заключение ГИБДД о том, что их учебный план и материальная база соответствует программам подготовки водителей.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.57
0.16 93.26
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:02
В Татарстане все автошколы проверят на предмет незаконного сотрудничества
6:42
Пазл сложился: у демократов больше нет противоречий вокруг кандидатуры Харрис
6:20
Песков сделал заявление о мобилизации в России: «Речи не идет»
6:00
МИЦ «Известия» проводят акцию памяти детей — жертв войны в Донбассе
5:46
Во всем виновата мать? Почему дети страдают ожирением
5:22
«Права на детей»: сможет ли Алсу запретить Абрамову общаться с наследниками

Сейчас читают

«Я вернусь»: Трамп анонсировал новый митинг в городе, где его чуть не убили
Ребенок погиб во время пожара в жилой многоэтажке в Ульяновске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака