В Татарстане все автошколы проверят на предмет незаконного сотрудничества

Такие меры ввели после одного инцидента.

Автошколы Татарстана проверят на наличие сотрудников, имеющих статус самозанятых. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на заявление главы управления УФНС по республике Марата Сафиуллина.

Поводом стал прецедент: одна из подобных организаций наняла в качестве инструктора по вождению самозанятого гражданина. Позднее автошкола предъявила уточненные расчеты по НДФЛ и страховым взносам по 36 сотрудникам на сумму более трех миллионов рублей.

Как отметил Сафиуллин, сейчас проводятся проверочные мероприятия в отношении всех автошкол республики.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России расширится список обязательных требований при выдаче лицензий автошколам. Теперь, чтобы получить или продлить лицензию учреждению необходимо иметь заключение ГИБДД о том, что их учебный план и материальная база соответствует программам подготовки водителей.