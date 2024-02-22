Новые правила: в России расширят список требований к автошколам

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 10 0

С 1 апреля автошколы РФ должны получать лицензии после проверки ГИБДД

Новые правила: в России расширят список требований к автошколам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Речь идет о дополнительных проверках, призванных повысить безопасность на дорогах.

В России расширится список обязательных требований при выдаче лицензий автошколам. Как сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, новые правила начнут действовать с 1 апреля 2024 года.

Теперь для того, чтобы получить или продлить лицензию автошколе необходимо иметь заключение ГИБДД о том, что их учебный план и материальная база соответствует программам подготовки водителей. Таким образом, законодатели планируют улучшить качество подготовки будущих водителей и повысить безопасность на российских дорогах.

Также с 1 апреля изменятся правила сдачи экзаменов на получение прав. Например, увеличится допустимое количество штрафных баллов с пяти до семи, а принимающий экзамен инспектор будет сидеть не справа от кандидата, а сзади. Кроме того, к экзаменам не допустят тех, кто имеет ограничения от военкоматов и скрывающихся от армии призывников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто может бесплатно ездить по трассе М-11 от Москвы до Петербурга.

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