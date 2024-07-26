Народный фронт отправляет медикам на передовой специальное оборудование

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 55 0

Помощь уже получили 104 подразделения по линии боевого соприкосновения.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Никифоров; 5-tv.ru

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Народный фронт отправляет медикам на передовой специальное оборудование для транспортировки раненых бойцов, а также различные портативные аппараты и установки. Помощь уже получили 104 подразделения по линии боевого соприкосновения. За год удалось собрать крупную сумму — свыше 290 миллионов рублей.

Сбор «Военным медикам» продолжаетсяСбор «Военным медикам» продолжается. Фото: pobeda.onf.ru

На фронт отправляют различную необходимую технику и оборудование — эвакуационные тележки с электроприводом, машины для перевозки раненых, оснащенные рюкзаки для медицинских работников, кровоостанавливающие материалы и перевязочные.

«Мы исполняем волю людей и предлагаем вам поддержать Народный фронт в сборе средств для закупки всего необходимого, что запросили военные медики», — поделился сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, президент Союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

Сбор «Военным медикам» продолжается. Оказать посильную помощь врачам на передовой и ознакомиться с подробной информацией о проекте, направленном на помощь военным подразделениям, можно на сайте «Все для Победы!».

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