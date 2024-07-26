На Украине придумали новую схему отлова мужчин для отправки на фронт

Эфирная новость 55 0

Жестокая мобилизация в Незалежной набирает обороты.

Фото, видео: Reuters / Gleb Garanich; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Машины скорой помощи все чаще используют украинские военкомы для отлова мужчин на улицах. Очередной эпизод очевидцы сняли на западе страны. Такого трюка от сотрудников ТЦК жертва явно не ожидала и скрыться не успела.

В минобороны Украины уже заявили, что схему продолжат использовать, потому что никто не спешит обновлять учетные данные в электронном приложении, а это с недавних пор стало обязательным.

Также не исключили, что могут снизить призывной возраст. Судя по положению на фронте, это — вопрос времени. Правда, украинцев «успокоили», заявив, что процент тех, кого отправляют в штурмовики, «не так уж и высок».

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются.

Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.57
0.16 93.26
0.09
Наслаждайтесь жизнью: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2024...

Последние новости

0:52
Подозреваемого в убийстве Фарион арестовали на два месяца
0:34
Прорыв дамбы на водохранилище в Челябинской области: что известно к этому часу
0:12
«Настя собирается замуж»: адвокат мужа Алсу раскрыл секрет Решетовой
23:50
На Украине придумали новую схему отлова мужчин для отправки на фронт
23:32
МЧС: взрыв самогонного аппарата мог стать причиной пожара в доме в Ульяновске
23:10
«Выходил на сцену до конца»: умер заслуженный артист России Валентин Белоусов

Сейчас читают

Время проявить себя: прогноз Таро на неделю с 29 июля по 4 августа
Наслаждайтесь жизнью: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2024 года
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
ТОП-5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака