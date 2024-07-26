На Украине придумали новую схему отлова мужчин для отправки на фронт

Машины скорой помощи все чаще используют украинские военкомы для отлова мужчин на улицах. Очередной эпизод очевидцы сняли на западе страны. Такого трюка от сотрудников ТЦК жертва явно не ожидала и скрыться не успела.

В минобороны Украины уже заявили, что схему продолжат использовать, потому что никто не спешит обновлять учетные данные в электронном приложении, а это с недавних пор стало обязательным.

Также не исключили, что могут снизить призывной возраст. Судя по положению на фронте, это — вопрос времени. Правда, украинцев «успокоили», заявив, что процент тех, кого отправляют в штурмовики, «не так уж и высок».

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются.

Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.