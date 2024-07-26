На Украине придумали новую схему отлова мужчин для отправки на фронт
Жестокая мобилизация в Незалежной набирает обороты.
Фото, видео: Reuters / Gleb Garanich; 5-tv.ru
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Машины скорой помощи все чаще используют украинские военкомы для отлова мужчин на улицах. Очередной эпизод очевидцы сняли на западе страны. Такого трюка от сотрудников ТЦК жертва явно не ожидала и скрыться не успела.
В минобороны Украины уже заявили, что схему продолжат использовать, потому что никто не спешит обновлять учетные данные в электронном приложении, а это с недавних пор стало обязательным.
Также не исключили, что могут снизить призывной возраст. Судя по положению на фронте, это — вопрос времени. Правда, украинцев «успокоили», заявив, что процент тех, кого отправляют в штурмовики, «не так уж и высок».
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются.
Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.
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