До 50 тысяч штрафов: в Петербурге усилили контроль за электросамокатами

Нарушения фиксируют сотрудники ГАИ и сами кикшеринговые компании.

В Петербурге растет число штрафов, которые выписывают электросамокатчикам. Только с начала сезона их около 50 тысяч. Фиксируют нарушения сотрудники ГАИ или непосредственно кикшеринговые компании.

Опасная езда привела даже к появлению новой профессии — консультантов по безопасности. Они работают на улицах и сообщают обо всех нарушениях. Помогают ли эти меры исправить ситуацию, разбирался корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Этого молодого человека оперируют уже во второй раз. По словам врачей, в больницу он поступил с тяжелой травмой головы и сложным переломом шейки бедра.

Сейчас ему даже сидеть трудно и очень больно. Лицо молодой человек показывать не хочет. Уже понял, что та прогулка на самокате, из-за которой он и оказался на операционном столе, стала последней.

«Ехал на самокате на высокой скорости, потом я хотел пройти через дорогу, там есть бордюр, но там не получилось. Уперся передним колесом, меня выбросило вместе с самокатом», — рассказывает молодой человек.

Несмотря на то, что все операции прошли успешно, впереди еще долгая реабилитация. Ему по сути придется заново учиться ходить.

«Только через три месяца он начнет дозировано нагрузку на правую нижнюю конечность. И это еще растянется на полтора-два месяца. То есть по сути мы получаем то, что на пять-шесть месяцев человек просто вышел из строя», — говорит травматолог-ортопед Елизаветинской больницы Олег Жаровских.

За полгода только в Елизаветинскую больницу Петербурга поступило более 300 человек с травмами, полученными из-за самокатов. Поэтому, если для одних — это удобное средство индивидуальной мобильности, то для других — городской кошмар.

Чтобы обезопасить прохожих, в Госдуме готовят ко второму чтению законопроект об увеличении штрафов для нарушителей ПДД. Так, например, за вождение в нетрезвом виде оштрафуют на 30 тысяч рублей. Накажут и за превышение скорости — от 500 рублей до пяти тысяч. Или, например, если водитель едет посередине дороги мешая всем и вся, — две с половиной рублей. Но это касается только личных СИМов. У кикшерингов — штрафы даже выше.

«Сейчас мы наблюдаем картину — вот как раз наши нарушители едут. Что мы с вами будем делать? Мы заходим в специальное приложение Times Time Camera. Нам нужно успеть сфотографировать, чтобы был, самое главное, виден номер самоката», — объясняет консультант по безопасности.

Теперь владельцу аккаунта придет штраф — пять тысяч рублей.

Ближе к перекрестку — снова нарушители. Гонят вдвоем, да еще и по «зебре». Им приходится оставить самокат. Дальше — только пешком. Не проходит и минуты, как на этой же «зебре» опять нарушают правила.

За нарушениями следят и чуть ли не все дорожные камеры Москвы. Например, если самокатчик едет по дороге не по своей полосе, не спешивается на пешеходном переходе или передвигается на одном самокате вдвоем, камера это запишет. Центр организации дорожного движения Москвы сообщит о выявленных нарушениях в сервисы аренды, а те в свою очередь выпишут штраф.

Валерий обычно катался с нарушениями. Спустя несколько дней пришло уведомление — выписан штраф в тысячу рублей.

«На почту пришло сообщение, где детально было описано, какой штраф, в соответствии с каким пунктом, ну и, соответственно, фотография самого нарушения, на котором было нарисовано прямо схематично, как и где я нарушил правила дорожного движения», — говорит Валерий Галга.

В Санкт-Петербурге только за лето самокатчики получили около 50 тысяч штрафов. Не меньше и в Москве. Но будет ли этих мер достаточно, пока даже невозможно просчитать. Все зависит от сознательности любителей индивидуального транспорта. Ведь, если одни нарушают намеренно, то другие — по незнанию. Однако перед правилами дорожного движения равны все.