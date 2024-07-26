МОК заплатил гостинице 22 миллиона евро за размещение своей делегации на время Олимпийских игр.

Сотрудники парижского отеля Hotel du Collectionneur устроили забастовку из-за того, что им не поднимают зарплату на протяжении семи лет. Об этом сообщает издание Associated Press.

По информации AP, именно в этом отеле должна была разместиться делегация Международного олимпийского комитета (МОК) на время Олимпиады. Представители организации заплатили Hotel du Collectionneur 22 миллиона евро за то, чтобы использовать всю гостиницу исключительно под нужды МОК.

Несколько десятков сотрудников отеля вышли в коридоры с транспарантами, на которых написано «Роскошный отель — нищенская зарплата» и «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады». Персонал также требует вернуть им все полагающиеся социальные выплаты.

При этом руководство Hotel du Collectionneur заявило, что отель продолжает свою работу. Забастовка на нее якобы никак не повлияла. Они также отметили, что ведут переговоры с профсоюзом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Париж сегодня больше похож на тюрьму, чем на город, в котором проходит Олимпиада. Улицы Парижа перегорожены металлическими решетками и освещены фаерами, повсюду дежурят сотни полицейских, а вокруг главного стадиона организован антитеррористический периметр.