Первый день Олимпиады в Париже начался с митингов

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Улицы французской столицы загорожены металлическими решетками.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

Очень жесткие французские правила. Как в тюрьме. А именно это заведение, причем очень грязное, сейчас напоминает Париж. Такое впечатление он произвел на европейского обозревателя «Известий» Виталия Чащухина.

Никакого олимпийского перемирия даже в самом Париже — улицы осветились фаерами, задержания возле арены. Война Израиля с ХАМАС неминуемо может перекинуться на противостояние между болельщиками. Праздник спорта и футбола может быть омрачен антисемитскими выходками.

На первый же матч с участием израильской сборной мобилизованы тысячи полицейских, а вокруг футбольного стадиона создан антитеррористический периметр.

Во французских городах разворачивают настоящую травлю, на улицах появляются антиизраильские плакаты. Политики на митингах в открытую призывают вообще не допускать этих спортсменов до Олимпийских игр.

«Я здесь, чтобы сказать: „Нет, израильской делегации не рады в Париже“. Это касается как израильских спортсменов, так и зрителей», — заявил член парламента от партии «Непокоренная Франция» Томас Портес.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось краснеть и оправдываться за всю страну.

«Израильским спортсменам рады в нашей стране. Они должны иметь возможность выступать под своими цветами, потому что так решило Олимпийское движение», — заявил Макрон.

Париж в заключении. Вместо архитектурных шедевров — сплошная металлоконструкция. Неприглядная решетка на мостах через Сену, вдоль домов французской моды. Виды на Эйфелеву башню и те зарешечены. Но даже если вплотную подойдешь к ключевым туристическим местам, все равно окажешься в лабиринте всевозможных металлических ограждений. Главная достопримечательность Парижа — Олимпиада.

С такими перекрытиями Париж, ожидаемо, погрузился в пробки, так что лучшим средством передвижения сейчас будет самокат, велосипед или мотоцикл. Многие предпочитают ходить пешком, но и в этом случае в обход придется идти по несколько километров.

Свои традиционные манифестации и забастовки французы решили все-таки не ставить на олимпийскую паузу. Об акциях протеста предупреждают авиапрофсоюзы.

Непрекращающиеся угрозы безопасности заставляют Пятую республику привлекать к охране олимпийских объектов не только собственные силы, но и многотысячный иностранный полицейский контингент.

Вооруженная военная охрана в камуфляже и черных беретах, конная полиция, на улицах по-прежнему многочисленные бездомные, как бы их сотнями ни пытались выселить из Парижа. Туристы жалуются на цены в супермаркетах и «Колу» в ресторанах за 13 евро за стакан.

Гостиницы все стали по ценнику точно пятизвездочные, а в номерах — ужасные условия, грязное белье, а если совсем не повезет, то и постельные клопы.

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