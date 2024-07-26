«У нас нет детей»: звезда «Кадетства» Головин прилюдно втоптал свою дочь в грязь

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 90 0

Актер Александр Головин публично отказался от своей внебрачной дочери Оливии

«У нас нет детей»: звезда «Кадетства» Головин прилюдно втоптал свою дочь в грязь

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Какие на самом деле отношения у актера с его наследницей?

Актер Александр Головин публично отказался от своей внебрачной дочери Оливии, заявив, что они из разных каст. Об этом звезда сериала «Кадетства» сказал журналистам на премьере фильма «В потоке трех стихий».

Головин уже год живет счастливо в браке с женой Александрой Поповой. Когда представители СМИ спросили супругов о дочери Головина от прошлых отношений, то услышали неожиданный ответ.

«Дочку с собой берете? Как вы часто видитесь?» — спросили у артиста журналисты Telegram-канала «Звездач».

Первой слово взяла супруга актера, которая резко сказала, что у них с Александром нет детей. Муж лишь согласился с ней. Журналисты были в недоумении и решили уточнить у пары, что у Головина есть дочь по имени Оливия.

Оказавшись в неловкой ситуации, актер поспешил объясниться. Однако его ответ еще больше оставил всех в недоумении.

«Какая? От предыдущих отношений? Нет, мы отдельная… каста», — заявил Головин.

Артист воспользовался непониманием со стороны корреспондентов и быстро поспешил удалиться с супругой, дабы избежать других неудобных вопросов.

Таким образом, видимо, артист хотел показать, что не считает свою внебрачную дочь частью своей семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Пьера Нарцисса объявился сын.

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