Тест ДНК подтвердил: у Пьера Нарцисса объявился сын

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

ДНК-тест подтвердил родство Пьера Нарцисса и его предполагаемого сына Андре

Тест ДНК подтвердил: у Пьера Нарцисса объявился сын

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Еще одним законным наследником знаменитого «Шоколадного зайца» оказался 20-летний камерунец.

Умерший два года назад певец Пьер Нарцис оказался отцом 20-летнего камерунца Андре Мбоа. Об этом стало известно в эфире федерального телеканала.

Внебрачный сын исполнителя появился в студии и заявил, что на протяжении всей жизни поддерживал связь с отцом, хотя тот и скрывал его от всех в России. По словам молодого человека, он никогда не виделся с родителем при жизни, но посетил его похороны в родной стране (Нарцисс погребен в семейном склепе в деревне Бонаматеке в Камеруне — Прим. ред.).

Также Мбоа заявил, что отец никогда не сомневался в их родстве, и тест ДНК это подтвердил. Для проведения анализа вдова исполнителя Валерия Калачева предоставила капли его крови, сохранившиеся после пореза, и волосы с одежды.

Специалист центра ДНК подтвердила, что вероятность биологического отцовства Нарцисса в случае с Андре Мбоа составляет 99,9%.

Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет. До этого в течение десяти лет Нарцисс боролся с тяжелой формой подагры, а в 2022-м у него выявили почечную недостаточность. Скончался певец от остановки сердца после неудачной операции на почке. От Валерии Калачевой у него осталась дочь Каролина-Кристель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Пьера Нарцисса сыграла пышную свадьбу с его другом.

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