Природное средство: какие травы помогают для сна и спокойствия

Эти растения можно найти практически в любом саду.

Некоторые лекарственные травы, которые растут в саду, могут стать отличным средством для хорошего сна. Об этом в беседе с агентством URA.RU рассказал курганский травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

По словам эксперта, неплохими седативными свойствами обладают мята перечная и котовник кошачий. Кроме того, у них приятный аромат. Травы часто используют в различных отварах и напитках.

Стоит отметить, что сама по себе мята способна взбодрить человека. Лучше всего ее использовать в утренние часы, когда нужно успокоиться, но не замедлить мыслительные процессы. А из котовника же лучше всего будет готовить вечерний чай с медом, чтобы обеспечить крепкий сон.

Седативным эффектом обладают и пустырник с валерьяной. Однако оба этих растения нужно принимать с осторожностью. Например, валерьяна может влиять на гипертоников и гипотоников. Пустырник Юровский не рекомендует употреблять тем, кому предстоит садиться за руль или выполнять другие действия, требующие повышенной концентрации. Поэтому перед их применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Юровский отметил и еще одно полезное растение — синюю колючку. Она помогает детям с повышенной нервной возбудимостью и не имеет противопоказаний. Кроме того, траву часто применяют, чтобы устранить кошмары и стресс, а также вылечить бронхит и коклюш.

Для быстрого засыпания Юровский рекомендует сделать «сонную» подушку с чабрецом, мелиссой, котовником, пустырником и валерьяной. Если дома есть коты, то лучше заменить мелиссу и котовник на луговое сено.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отсутствие сна приведет к болезням сердца и депрессии.