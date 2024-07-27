Природное средство: какие травы помогают для сна и спокойствия

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Мята, котовник и валериана помогут успокоиться и уснуть

Природное средство: какие травы помогают для сна и спокойствия

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эти растения можно найти практически в любом саду.

Некоторые лекарственные травы, которые растут в саду, могут стать отличным средством для хорошего сна. Об этом в беседе с агентством URA.RU рассказал курганский травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

По словам эксперта, неплохими седативными свойствами обладают мята перечная и котовник кошачий. Кроме того, у них приятный аромат. Травы часто используют в различных отварах и напитках.

Стоит отметить, что сама по себе мята способна взбодрить человека. Лучше всего ее использовать в утренние часы, когда нужно успокоиться, но не замедлить мыслительные процессы. А из котовника же лучше всего будет готовить вечерний чай с медом, чтобы обеспечить крепкий сон.

Седативным эффектом обладают и пустырник с валерьяной. Однако оба этих растения нужно принимать с осторожностью. Например, валерьяна может влиять на гипертоников и гипотоников. Пустырник Юровский не рекомендует употреблять тем, кому предстоит садиться за руль или выполнять другие действия, требующие повышенной концентрации. Поэтому перед их применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Юровский отметил и еще одно полезное растение — синюю колючку. Она помогает детям с повышенной нервной возбудимостью и не имеет противопоказаний. Кроме того, траву часто применяют, чтобы устранить кошмары и стресс, а также вылечить бронхит и коклюш.

Для быстрого засыпания Юровский рекомендует сделать «сонную» подушку с чабрецом, мелиссой, котовником, пустырником и валерьяной. Если дома есть коты, то лучше заменить мелиссу и котовник на луговое сено.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отсутствие сна приведет к болезням сердца и депрессии.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.57
0.16 93.26
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
2:54
«Выставляет меня полной дурой»: Лужина о посвященной ей песни Высоцкого
2:36
Над окопами ВСУ засверкала «Молния-1»: новейший российский дрон уже в зоне СВО
2:12
Умер актер из сериала «Улица разбитых фонарей» Александр Марушев
1:56
«Не переводите стрелки»: нарколог разнес версию Глюк’oZы об антидепрессантах
1:34
Природное средство: какие травы помогают для сна и спокойствия

Сейчас читают

«У нас нет детей»: звезда «Кадетства» Головин прилюдно втоптал свою дочь в грязь
Время проявить себя: прогноз Таро на неделю с 29 июля по 4 августа
Наслаждайтесь жизнью: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2024 года
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака