Мощный пожар произошел в жилом доме в Ульяновске

В Ульяновске произошел мощный пожар в жилом доме. В данный момент с пламенем борются сотрудники МЧС РФ. Пламя вспыхнуло на улице Корункова.

По последним данным, горят три квартиры, по сообщениям пресс-службы регионального главка ведомства. На месте работают все оперативные службы, пожарные приступили к эвакуации жильцов.