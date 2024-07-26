Мощный пожар произошел в жилом доме в Ульяновске

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 139 0

Пламя вспыхнуло на улице Корункова.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ульяновске произошел мощный пожар в жилом доме. В данный момент с пламенем борются сотрудники МЧС РФ. Пламя вспыхнуло на улице Корункова.

По последним данным, горят три квартиры, по сообщениям пресс-службы регионального главка ведомства. На месте работают все оперативные службы, пожарные приступили к эвакуации жильцов.

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
85.57
0.16 93.26
0.09
Наслаждайтесь жизнью: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2024...

Последние новости

20:08
Сенсационная находка: на Марсе обнаружены давние признаки жизни
19:51
На пользу Трампу: как в Израиле шантажируют Джо Байдена
19:35
Были даже кони: Лопес не пригласила Аффлека на вечеринку в честь своего дня рождения
19:18
Семь жителей Петербурга заболели сальмонеллезом после употребления курицы-гриль
19:00
«Утрата тонких эмоций»: как цирроз печени влияет на деменцию
18:58
Мощный пожар произошел в жилом доме в Ульяновске

Сейчас читают

Время проявить себя: прогноз Таро на неделю с 29 июля по 4 августа
Наслаждайтесь жизнью: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2024 года
«Брак надо сохранить»: муж Алсу не намерен сдаваться просто так
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака