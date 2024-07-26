Пишет о чувствах: стало известно о тайных посланиях принца Гарри к Кейт Миддлтон

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 102 0

Принц Гарри пишет записки Кейт Миддлтон в надежде на примирение с семьей

Пишет о чувствах: стало известно о тайных посланиях принца Гарри к Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Robert Schmiegelt

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Герцог Сассекский решил наладить оборванные связи с членами королевской семьи.

Принц Гарри отправил записку своей невестке Кейт Миддлтон, в которой выразил надежду на примирение с королевской семьей. Об этом сообщает издание Heat World.

В письме говорится, что тот был очень рад увидеть Кейт сначала на параде Trooping the Colour, а после на финале Уимблдона. Он отметил, что появление Миддлтон на мероприятиях свидетельствует об улучшении ее здоровья.

По словам автора материала, принц в письме выразил надежду на восстановление отношений с братом Уильямом и отцом Карлом III. Он огорчен, что ситуация зашла так далеко.

Кроме того, Гарри поклялся, что до сих пор с нежностью относится к невестке, называет ее сестрой и желает видеть ее чаще.

Принц также установил крайний срок для примирения с близкими. Он надеется быть вместе с родными уже в свой день рождения — 15 сентября.

Отношения принца Гарри с королевской семьей начали ухудшаться с 2020 года. Тогда он и его супруга Меган Маркл потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре, где и обосновалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что секреты принцессы Дианы продадут на аукционе.

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