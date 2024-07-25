«Более дюжины рукописных открыток»: секреты принцессы Дианы продадут на аукционе

Эти послания она когда-то отправляла своей приятельнице и бывшей экономке.

Личные письма принцессы Дианы продадут в ближайшее время на аукционе. Об этом сообщает издание Sky News.

«Более дюжины рукописных открыток и писем принцессы Дианы бывшей экономке ее семьи будут проданы на аукционе», — отметили в публикации.

В данных письмах принцесса рассказывала о своей жизни, в том числе о подготовке к свадьбе с нынешним королем Великобритании Карлом III. Кроме того, в них отражены подробности отношений ее детей, принцев Гарри и Уильяма, с их отцом.

В своих посланиях Диана откровенно рассказала о подробностях своей жизни. Например, за три недели до свадебного торжества она написала:

«Все здесь лихорадочно заняты последними украшениями… невеста остается совершенно спокойной!».

Одну из записок принцессы ранее уже выставляли на продажу за 330 тысяч рублей. Однако, какую стоимость будут иметь новые письма, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в королевской семье Великобритании напуганы отсутствием новостей со стороны принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Они уверены — это затишье перед бурей. И речь может идти о публикации новых подробностей о жизни родственников.