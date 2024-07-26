Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в Ульяновске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Масштабное возгорание в жилой многоэтажке произошло после хлопка в одной из квартир.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Уголовное дело по факту гибели трех человек и уничтожения имущества возбуждено после пожара в Ульяновске. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ульяновской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, а также уничтожения имущества в результате хлопка с последующим возгоранием (ч. 3 ст. 109, ст. 168 УК РФ)», — говорится в Telegram-ведомства.

Также сообщается, что, по предварительным данным, пожар в жилой многоэтажке по улице Корунковой в Ульяновске произошел 26 июля около 19.30 в результате хлопка в одной из квартир дома. В результате возгорания погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик.

Уточняется, что сейчас пожар ликвидирован, на месте происшествия работают следователи, устанавливая обстоятельства трагедии.

В свою очередь прокурор Засвияжского района Ульяновска Тимур Биктимиров сообщил, что по факту произошедшего проводится проверка исполнения жилищного законодательства и требований пожарной безопасности. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Ульяновской области.

Источник 5-tv.ru ранее сообщил, что причиной возгорания в многоэтажке в Ульяновске, предположительно, стал взрыв пятилитрового газового баллона, находившегося в одной из квартир.

После этого пламя охватило три квартиры на третьем этаже. На место оперативно прибыли экстренные службы. Они приступили к тушению огня и эвакуации жильцов многоэтажки.

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