В Челябинской области эвакуируют три населенных пункта из-за прорыва дамбы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 23 0

В Карабашском округе введен режим ЧС.

В Челябинской области эвакуируют три населенных пункта из-за прорыва дамбы

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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В Карабашкском округе Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прорыва плотины на Киалимском водохранилище. Об этом рассказали представители администрации округа в беседе с ТАСС.

«Да, у нас введен режим ЧС из-за прорыва дамбы», — отметили они.

Кроме того, после прорыва плотины было принято решение об эвакуации трех населенных пунтов. Отмечается, что по ходу движения воды после прорыва дамбы находятся четыре села, одно из которых уже подтоплено.

Ранее стало известно, что около поселка Киалим прорвало дамбу. Она сдерживала напор воды на Киалимском водохранилище. Стометровый участок плотины размыло из-за ливней.

Из поселка Киалим в Карабаш уже были эвакуированы более 30 человек. Пункт временного размещения организован в двух школах, которые могут вместить около 500 человек. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях спасатели тушат гектары леса в Якутии.

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