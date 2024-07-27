«Меня подавляли и истязали»: Асмус заговорила об абьюзивных отношениях с Евдокимовым

Актрисе вновь не удалось создать крепкие отношения.

Актриса Кристина Асмус, которая почти два месяца назад рассталась с коллегой Романом Евдокимовым, заговорила о причинах разрыва. Она призналась, что в этих отношениях ей было психологически и морально тяжело.

«Полгода назад я была в нездоровых отношениях. Тогда меня яростно подавляли и истязали. Когда-нибудь я соберусь с силами и сделаю свой проект на тему физического и эмоционального насилия», — отметила знаменитость в социальной сети.

А до этого откровения она заявила, что из-за больных отношений даже стала стесняться своей внешности, скрывать, начала ретушировать фотографии. На съемочной площадке стала более придирчивой к работе гримеров и в целом своему внешнему виду.

«Приходила на грим, и мне важна была каждая прядочка, чтобы никакой складочки на одежде не было видно. Дичайшим образом ретушировала фотографии, стеснялась себя. Сейчас я от этого отхожу, как-то маску с себя сдираю. Мне сейчас это не близко», — сказала Асмус в YouTube-шоу.

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