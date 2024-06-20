«На этом все»: Анэтта Бриль раскрыла подробности жизни матери с мужем-тираном
Певица Бриль посвятила песню жертвам мужей-тиранов и Валентине Легкоступовой
Фото: Олег Дьяченко / ТАСС
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Певица считает, что нужно сразу выходить из токсичных отношений. Почему женщины продолжают жить в муках?
Старшая дочь Валентины Легкоступовой Анэтте Бриль считает, что ее мать стала жертвой мужа-тирана. Об этом она рассказала KP.RU
Четыре года назад страну потрясло известие о смерти знаменитой исполнительницы «Ягода-малина». Причины были очень мутными: неизвестно откуда появившаяся черепно-мозговая травма. На тот момент Легкоступова находилась в стенах наркологической клиники, где проходила лечение от алкогольной зависимости.
Анэтта Бриль уверенна, что ее мать находилась в созависимых отношениях в браке с Юрием Фирсовым и регулярно подвергалась абьюзу. Певица также отметила, что после ухода из жизни Легкоступовой, Фирсов эмоционально подавлял всю их семью, что многое о нем говорит.
Артистка поделилась, что в таком браке может оказаться абсолютно любая женщина, а не только слабая и без характерная. От этого никто не застрахован. Даже самый милый, на первый взгляд, мужчина может оказаться тираном.
Бриль рассказала, что в ситуации с ее мамой, она считала мужа несчастным и больным человеком, которого надо спасать, лечить, но никак не бросать. Фирсов прекрасно понимал это и активно пользовался.
О результатах следствия Анэтта не стала распространяться, так как оно еще не завершено.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что новую жену Фирсова затравили фанаты покойной певицы.
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