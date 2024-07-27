«Тело будет трепетать»: Селин Дион впервые выступила после известия о болезни

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 32 0

Неизлечимо больная Селин Дион спела на открытии Олимпийских игр во Франции

«Тело будет трепетать»: Селин Дион впервые выступила после известия о болезни

Фото: www.globallookpress.com / Graham Hughes

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Артистка 17 лет страдает синдромом мышечной скованности.

Неизлечимо больная певица Селин Диолн впервые вышла на сцену после известия о недуге. Это случилось во время церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже.

Звезда исполнила песню «Гимн любви» Эдит Пиаф на Эйфелевой башне. Селин Дион была облачена в потрясающий блестящий костюм. На выступление ее утвердил лично президент Франции. Известно, что стоимость гонорара певицы составила два миллиона долларов.

«Пока любовью будут наполнены мои дни, пока мое тело будет трепетать в твоих объятиях, мне неважны никакие проблемы», — спела Дион.

Артистка приостановила карьеру в 2022 году после того, как ее болезнь прогрессировала настолько, что скрыть плохое самочувствие стало невозможно. Селин Дион страдает от синдрома мышечной скованности.

Из-за него у нее спазмируются мышцы горла и петь становится очень больно. Проблема также коснулась и других частей тела. Звезда спотыкается и испытывает еще немало трудностей с выполнением простых бытовых вещей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что олимпийский флаг перевернули на церемонии открытия Игр в Париже.

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