Традиционно мероприятие проходит в Северной столице. В акваторию Невы выйдут более 20 судов, в том числе два корабля из Китая.

В Санкт-Петербурге проходит 28 июля Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Ожидается, что в акваторию Невы выйдут более 20 кораблей. В этом году в торжественном мероприятии также примут участие корабли Китайской Народной Республики (КНР) — «Цзяоцзо» и «Хонгу».

День Военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Мероприятие началось с артиллерийского салюта из 12 орудий с батареи Андрея Первозванного, расположенного на территории Петропавловской крепости, и зажжения факелов на Ростральных колоннах. Пламя будет гореть на протяжении всего парада.

В мероприятии также принимает участие президент России Владимир Путин.

Торжества в честь Дня Военно-морского флота пройдут на разных площадках города. Так, в 13:30 на Дворцовой площади начнется основная концертная программа. Празднование завершится в 22:30 салютом у Петропавловской крепости.