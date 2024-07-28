Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ — 2024: прямая трансляция

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Дарья Евстрахина
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Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ проходит в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Традиционно мероприятие проходит в Северной столице. В акваторию Невы выйдут более 20 судов, в том числе два корабля из Китая.

В Санкт-Петербурге проходит 28 июля Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Ожидается, что в акваторию Невы выйдут более 20 кораблей. В этом году в торжественном мероприятии также примут участие корабли Китайской Народной Республики (КНР) — «Цзяоцзо» и «Хонгу».

День Военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Мероприятие началось с артиллерийского салюта из 12 орудий с батареи Андрея Первозванного, расположенного на территории Петропавловской крепости, и зажжения факелов на Ростральных колоннах. Пламя будет гореть на протяжении всего парада.

В мероприятии также принимает участие президент России Владимир Путин.

Торжества в честь Дня Военно-морского флота пройдут на разных площадках города. Так, в 13:30 на Дворцовой площади начнется основная концертная программа. Празднование завершится в 22:30 салютом у Петропавловской крепости.

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