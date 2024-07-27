«Нам там делать нечего»: Валуев разгромил Олимпиаду 2024 года

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 783 0

Николай Валуев назвал Олимпиаду способом заработка для МОК

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович / Илья Питалев; 5-tv.ru

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По словам депутата, Международный олимпийский комитет (МОК) не выполняет свои прямые обязанности.

Олимпиада 2024 года направлена исключительно на заработок денег, а не на спортивные достижения. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил боксер, депутат Госдумы Николай Валуев.

Депутат уверен, что былых спортивных ценностей больше ждать не стоит. Та самая Олимпиада «вне политики» давно отсутствует. В настоящее время она как раз является рычагом для власти и давления на страны, которые неугодны Евросоюзу.

«Это не наша Олимпиада. Это не наше мероприятие. Нам там делать нечего. Скажем так, по все тем событиям, которые на Олимпиаде происходят, она, еще только начавшись, она уже превратилась не в спортивное мероприятие, а в политическое шоу. причем в шоу во всех отношениях», — заявил Николай Валуев 5-tv.ru.

Он также считает, что МОК давно занимается не тем, чем должен. По словам Валуева, они рассматривают Олимпиаду, как большое спортивное шоу, на котором можно хорошо заработать.

МОК больше не направлен на популяризацию соответствующих их должности ценностям. Теперь смысл имеет только выгода.

Николай Валуев также уверен, что это мероприятие не о спорте. Оно представляет собой не только политическую игру, но и шоу с пропагандой ЛГБТ* и других безнравственных ценностей запада.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Захарова прокомментировала открытие Олимпийских игр.

* — ЛГБТ-движение запрещено в России и признано экстремистским.

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