«Вот это Аполлон»: новые кадры сына Рыбина и Сенчуковой произвели фурор в Сети

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Василий перенял от отца и матери все самое лучшее.

«Вот это Аполлон»: новые кадры сына Рыбина и Сенчуковой произвели фурор в Сети

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Супруга известного исполнителя Виктора Рыбина певица Наталья Сенчукова поделилась свежими кадрами семейного отдыха в своих социальных сетях — на них ее муж и сын Василий ныряют с яхты. Подписчики звезды сразу обратили внимание на невероятную красоту наследника артистов и похвалили его спортивное тело.

Фото: Instagram* / nsenchukova_official

«Все лучшее родителей вобрал в себя»;

«Какой красавчик сын!»;

«Вот это Аполлон сынок»;

«Какое счастье видеть, как растут твои дети! Виктору и Наталье невероятно повезло с сыном», — написали комментаторы.

Однако не остался без комплиментов и сам Виктор, который в своем возрасте (певцу— 61 год) может дать фору многим молодым артистам.

«Вася, конечно, красавчик, но папа тоже ничего!» — написали подписчики.

Меж тем, Василий Рыбин купается в женском внимании, у него много поклонниц. Два года назад он женился на девушке, с которой встречался до этого восемь лет. Но их брак не продлился и года. Рыбин-младший признавался, что семья распалась из-за ревности супруги и постоянных выяснений отношений. Такая атмосфера юноше не нравилась.

Долго в статусе одиночки Василий не проходил и встретил девушку по имени Валерия, с которой встречается до сих пор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рождение ребенка изменило жизнь Лопыревой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
85.57
0.16 93.26
0.09
Скучать не придется: китайский гороскоп на август 2024 года

Последние новости

23:09
«Вот это Аполлон»: новые кадры сына Рыбина и Сенчуковой произвели фурор в Сети
22:49
В Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину
22:29
«Французы разочаровали»: Авербух прокомментировал открытие Олимпиады в Париже
22:09
Врачи провели уникальную операцию и извлекли пулю из брюшной стенки новорожденного
21:49
«Это супер важно»: Дима Билан рассказал об отпуске своей мечты
21:29
На Украине мобилизованные мужчины сбежали от военкомов

Сейчас читают

Выгнал Алсу из дома? Адвокат Абрамова раскрыл детали скандала с квартирой
Убийство 14-летнего футболиста Дани — акция #101/330 «Время вспомнить» от МИЦ «Известия»
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака