«Вот это Аполлон»: новые кадры сына Рыбина и Сенчуковой произвели фурор в Сети

Супруга известного исполнителя Виктора Рыбина певица Наталья Сенчукова поделилась свежими кадрами семейного отдыха в своих социальных сетях — на них ее муж и сын Василий ныряют с яхты. Подписчики звезды сразу обратили внимание на невероятную красоту наследника артистов и похвалили его спортивное тело.

Фото: Instagram* / nsenchukova_official

«Все лучшее родителей вобрал в себя»;

«Какой красавчик сын!»;

«Вот это Аполлон сынок»;

«Какое счастье видеть, как растут твои дети! Виктору и Наталье невероятно повезло с сыном», — написали комментаторы.

Однако не остался без комплиментов и сам Виктор, который в своем возрасте (певцу— 61 год) может дать фору многим молодым артистам.

«Вася, конечно, красавчик, но папа тоже ничего!» — написали подписчики.

Меж тем, Василий Рыбин купается в женском внимании, у него много поклонниц. Два года назад он женился на девушке, с которой встречался до этого восемь лет. Но их брак не продлился и года. Рыбин-младший признавался, что семья распалась из-за ревности супруги и постоянных выяснений отношений. Такая атмосфера юноше не нравилась.

Долго в статусе одиночки Василий не проходил и встретил девушку по имени Валерия, с которой встречается до сих пор.

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