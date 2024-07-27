В Казани выявили несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27 0

Один из зараженных находится в тяжелом состоянии.

В Казани выявили несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила

Фото: www.globallookpress.com / Martin Siepmann

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В Казани выявили несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Информацию подтвердили 5-tv.ru в Минздраве Татарстана.

Уточняется, что с 24 июля в регионе зафиксировали шесть лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. На стационарном лечении в республиканской клинической инфекционной больнице сейчас находятся пять человек, один из которых в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Один пациент выписан.

Из-за регистрации случаев лихорадки Западного Нила Роспотребнадзор незамедлительно инициировал в Татарстане противоэпидемические мероприятия. В службе сообщают о проведении энтомологических обследований мест проживания и отдыха заболевших, отлове и исследовании комаров. Вирус лихорадки Западного Нила при этом не был обнаружен.

Кроме того, сотрудники службы обработали от комаров водоемы в трехкилометровой зоне от мест проживания или отдыха заболевших. Всего от личинок комаров с июня в республике обработаны водоемы и прибрежная растительность на площади 983 гектара (75% от подлежащей оработке).

Роспотребнадзор призвал жителей Татарстана соблюдать меры профилактики укусов комаров: закрывать сетками окна в помещениях, использовать фумигаторы, при выходах на природу надевать плотную одежду и использовать аэрозоли от насекомых.

Заражение лихорадкой Западного Нила происходит в основном через укус кровососущего комара. Проявления болезни варьируются от бессимптомной инфекции и легкой болезни до развития тяжелых форм энцефалита и менингоэнцефалита с летальностью до 12-14%. К симптомам относятся высокая температура, головная боль, сыпь, а также боли в мышцах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как не заразиться лихорадкой Западного Нила.

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